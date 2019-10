Auto fuoristrada a Colombaro dei Rossi di Saluzzo: tre feriti trasportati in ospedale

Quattro persone sono rimaste ferite in un’incidente stradale verificatosi quest’oggi (mercoledì), a Saluzzo, in Regione Colombaro dei Rossi. Sulla Provinciale che collega la città a Lagnasco, intorno alle 12, un’auto è uscita di strada, capottandosi in un fosso a parallelo alla carreggiata.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto l’emergenza sanitaria territoriale, con due ambulanze giunte dalla locale Croce verde, i Vigili del fuoco ed i Carabinieri.

Delle quattro persone a bordo della vettura, tre sono rimaste ferite: a loro volta, due in codice verde ed una in codice giallo, di media gravità. Sono state tutte trasportate, in ambulanza, presso l’ospedale Santissima Annunziata di Savigliano per gli accertamenti del caso.

Illeso invece il quarto occupante dell’automobile. La dinamica del sinistro, invece, è al vaglio dei militari.