Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente sulla provinciale 592 fra Santo Stefano Belbo e Canelli (AT). L'incidente si è verificato nella mattinata di mercoledì 30 ottobre.

Quattro i feriti di cui, al momento, non si conoscono le condizioni.

Sul posto due ambulanze dell'emergenza sanitaria e i vigili del fuoco di Alba e Santo Stefano Belbo.