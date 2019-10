Mondovì: rimosso il residuato bellico dalla sede di medicina legale

Intorno alle 9.15 di oggi, mercoledì 30 ottobre, sono giunti a Mondovì gli uomini del 32° Reggimento Genio Guastatori di Fossano per rimuovere l'ordigno rinvenuto nella tarda mattinata di ieri nel cortile della sede di medicina legale, in via Torino 2.

Un intervento molto rapido, dalla durata di circa un quarto d'ora, e conclusosi alle 9.30 alla presenza della polizia municipale.



Il residuato bellico è stato prelevato e trasportato in frazione Breolungi, dove sarà fatto brillare.



Riaperto al pubblico, dunque, l'edificio.