Tentato furto al bancomat Bam di Vicoforte con esplosivo: artificieri antisabotaggio dei carabinieri sul posto (FOTO E VIDEO)

Si aggiungono maggiori dettagli sul tentato furto notturno alla Banca Alpi Marittime - Credito Cooperativo Carrù a Vicoforte.

Ignoti hanno messo dell'esplosivo nel bancomat tentando di far esplodere lo sportello, ma si è innescato un meccanismo di autodifesa con fumogeni che ha fatto fuggire i ladri. Il colpo è stato tentato prima delle 4 nella notte appena trascorsa, in via Vittozzi, poco distante dal Santuario.

Indagini in corso da parte dei carabinieri, che visioneranno le telecamere di videosorveglianza.

Presenti anche gli Artificieri Antisabotaggio dell'Arma, sul posto per valutare la tipologia di esplosivo utilizzato.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia municipale di Vicoforte.

Danni all'interno della banca, dichiarata inagibile da parte dei vigili del fuoco e dal Comune. Fino a nuovo ordine, pertanto, l'istituto di credito rimarrà chiuso al pubblico.

Per gli utenti, gli sportelli più vicini sono ubicati a San Michele Mondovì e Mondovì.