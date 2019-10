Da gennaio Auchan passa a Conad, 200 lavoratori di Cuneo chiedono garanzie: presidio davanti all'ipermercato

Anche i lavoratori Auchan dell'ipermercato di via Margarita a Cuneo chiedono garanzie. Il 7 di gennaio 2020 si completerà il passaggio alla Nuova Tirrena S.p.a., società controllata Conad. La transizione del gruppo francese al Consorzio Nazionale Dettaglianti riguarda 18 mila lavoratori in tutta Italia ed è già stato completato il passaggio o è in fase di completamento per 109 punti vendita.

A Cuneo operano 180 dipendenti, oltre a 20 lavoratori circa provenienti da appalti esterni (pulizie e sicurezza). Da questa mattina è stato indetto un presidio dalle 9 alle 13 davanti alla sede dell'ipermercato in concomitanza con lo sciopero nazionale indetto da Filcams, Fisascat e Uiltucs. In corso a Roma una mobilitazione di lavoratori e dei sindacati che rappresentano i lavoratori della grande distribuzione. La manifestazione precede l'incontro dei segretari nazionali al Mise.

Le parti sociali contestano le modalità con cui la società cooperativa italiana sta gestendo questa delicata transizione: dai tavoli istituzionali aperti non ci sarebbero garanzie sul piano occupazionale. Manca, secondo i sindacati, un piano industriale su come Conad intenda gestire i punti vendita: non si è parlato di sovrapposizioni con altri punti vendita Conad presenti sul territorio, di appalti e dell'affidamento ad altre cooperative. Secondo le prime stime la cessione di Auchan porterà all’esubero di 2.000 dipendenti in tutta Italia.

"Conad non si è comportata in modo corretto e rispettoso” – ha dichiarato nei giorni scorsi Fabio Bove della Uiltucs - “necessario scioperare, dare forza al tavolo nazionale per la prosecuzione della trattativa. Come uiltucs siamo vicino ai lavoratori e saremo presenti al presidio, chiediamo il coinvolgimento di tutti.”

“Necessario dare un segnale forte” – aveva dichiarato Enrico Solavaggione segretario Fisascat Cisl provinciale –“Questa società ha dimostrato negli anni di non gradire le relazioni sindacali. Non si può gestire un passaggio delicato in questo modo”.

"Sciopero inevitabile" - ha commentato Ivan Infante segretario Filcams Cgil provinciale - "Non c’è rassicurazione su Cuneo, come per altri situazioni sul suolo nazionale. Necessario sviluppare un accordo quadro in tutta Italia che individui percorsi di tutela in caso di esuberi. Abbiamo necessità di maggiori garanzie rispetto a quanto stabilisce la legge già presente. Quello che sappiamo è che a gennaio si completerà l'acquisizione nella sede cuneese, ma non sappiamo se è prevista la chiusura per restyling o per altre operazioni.”