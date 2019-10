Torna a Torino Gourmet Food Festival per conoscere tesori e segreti dell'enogastronomia

Torna a Lingotto Fiere di Torino, dal 22 al 24 novembre 2019, Gourmet Food Festival, un evento dedicato al mondo del food in cui visitatori, produttori e operatori del settore si incontrano per scoprire e scambiare conoscenze, segreti e ricette del mondo enogastronomico.

Il festival, alla sua seconda edizione, nasce a Torino, una delle culle mondiali dell’enogastronomia, con l’obiettivo di promuovere e narrare il rapporto fra cibo e territorio (regionale, italiano, internazionale) attraverso il minimo comune denominatore della qualità e dell’eccellenza. Grazie al ricchissimo calendario di appuntamenti ed eventi, il pubblico può conoscere tesori enogastronomici o seguire corsi e lezioni di cucina e assaggiare i migliori piatti, vini e birre selezionati da Gourmet Food Festival.

LE AREE TEMATICHE

Gourmet Food Festival si articola in diverse aree tematiche:

Il mercato: una ampia area espositiva in cui i produttori incontrano un pubblico numeroso di appassionati e curiosi. Una vetrina ideale per scoprire e acquistare prodotti di qualità della tradizione.

Le cucine di strada: la zona in cui il pubblico può assaggiare i prodotti cucinati al momento o degustare una selezione di vini, birre e bevande provenienti da tutta Italia con qualche piacevole sorpresa dal mondo.

Gli spazi eventi: qui il pubblico può assistere a showcooking, presentazioni, appuntamenti e momenti formativi con esperti del mondo del food, oltre che partecipare alle numerose degustazioni.





I progetti speciali

Gourmet ospita lo speciale European Tea Show, l’evento esclusivo dedicato al mondo del tè, con i tea taster più importanti del mondo, un’area espositiva e uno spazio Academy con attività didattiche, workshop e masterclass. Domenica 24 è in programma inoltre la quarta edizione italiana della Tea Masters Cup, competizione che coinvolge i professionisti e gli appassionati nella prova di Tea Mixology.

Durante il Festival si svolge inoltre la 32° Gara eliminatoria valida per la qualificazione VII campionato mondiale di Pesto al Mortaio, competizione biennale che dal 2007 si svolge a Genoa nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale. La gara, aperta a tutti, professionisti, appassionati e curiosi in cucina, offre l'occasione per imparare a preparare il Pesto genovese e conoscere gli ingredienti della ricetta originale, espressione del territorio.

Incontri, workshop e degustazioni

Sono in programma a Gourmet numerosi eventi, laboratori, degustazioni guidate e workshop con il meglio dell’enogastronomia italiana che spaziano dalla birra al gelato, dalla pasticceria alla ai formaggi. Sei incontri sono in collaborazione con Slowfood, e sono dedicati a cucina vegetale, sostenibilità, formaggi e pesce. Un focus è sulla cucina vegana e crudista, mentre la sala shaker ospita numerosi appuntamenti dedicati al mondo mixology, grazie alla collaborazione con Casa Martini. Non mancano inoltre le fattorie didattiche, dedicate ai bambini delle scuole elementari, con laboratori dove poter entrare in contatto con la natura e i suoi prodotti: gli incontri vertono su temi come il latte, la semina, e le castagne. I laboratori per i bimbi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria alla mail info@gourmetfoodfestival.it

Aree collettive regionali

Uno spazio di Gourmet Food Festival è dedicato alle aree collettive regionali, dove le singole Regioni presentano al pubblico prodotti tipici e di qualità. Sicilia e Calabria sono presenti con uno spazio di rappresentanza, a valorizzare prodotti a base di nocciole, sesamo, pistacchi e bergamotto, i tipici cannoli e arancini, il caciocavallo e i tipici salumi calabresi. Tutte le Regioni sono comunque rappresentate nel loro patrimonio enogastronomico unico e di eccellenza con prodotti e piatti tipici, dai carciofi sardi ai salumi di pesce liguri, dalle alici campane alle acciughe marchigiane, dai tartufi molisani all'aceto di Modena. Grande spazio è dedicato anche ai prodotti della cucina piemontese.





Gourmet Food Festival – II edizione

22-24 NOVEMBRE 2019

Orari

venerdì 22 e sabato 23: h. 10-22

domenica 24: h. 10-20





PADIGLIONE 1 | LINGOTTO FIERE TORINO

Via Nizza 294, Torino

Ingresso 5 euro

Scarica dal sito il coupon per ottenere una Gourmoneta sconto per partecipare a moltissime attività all’interno del festival





Contatti

Telefono: 011 6644111

info@gourmetfoodfestival.it

www.gourmetfoodfestival.it