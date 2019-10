A Cuneo arriva "Suggestioni tra natura e femminilità

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo, presenta la mostra dal titolo: Suggestioni tra natura e femminilità.

Eleganza e delicatezza della figura. Bipersonale con: Ada Perona e

Riccardo Balestra.



Aperture: dall’ 8 al 23 Novembre 2019



Sala Esposizione della Fondazione Collegio dei Geometri, via San Giovanni Bosco 7/h, Cuneo (zona Agorà),Aperture - da mercoledi a sabato, dalle 16 - 19

Inaugurazione: Venerdi 8 Novembre ore 17,30

Con intervento Critico, Carlo Morra.



Ingresso libero -

info: riccardo.balestra@alice.it



L’arte di Ada Perona, comincia con le “macchie ” diffuse sul foglio dell’artista, macchie che vengono poi definite ed arricchite con mano sisura e leggera, come fosse la stessa acqua colorata a creare il dipinto e la pittrice ne fosse una docile ed intelligente interprete.



In realtà “ l’opulento tripudio ” di fiori ed oggetti che affolla ogni foglio della brava pittrice, è frutto di un calibrato accostamento di toni e cromie che Ada accosta con sapienti sfumature e suggestiva attenzione a far rivivere emozioni e sensazioni provate. L’elemento floreale, viene a volte a far parte della donna rappresentata ad esaltarne l’eleganza e la delicatezza della figura.



Sempre in uno stile che Balestra definisce "pop" si sviluppano invece certi suoi lavori di paesaggio che mi hanno particolarmente interessato per il modo tutto particolare di interpretarli, paesaggi in cui il pittore ricerca con indovinate soluzioni, il sovrapporsi dei piani dell'immagine in genere in chiave monocroma giungendo a risultati che intrigano e che mi appaiono piacevoli e stimolanti; con riferimento alle sue tematiche, ma credo in particolare a quelle di figura, l'artista afferma: "sono

interessato sopratutto a questa tematica perchè mi sembra meglio esprima la mia

personalità. L’uso della tecnica ad olio e dei suoi colori accesi impattanti, permette di esprimermi in piena libertà in una ricerca, introspettiva e psicologica".