Annuale Commemorazione dei caduti in Guerra a Tarantasca

L’amministrazione Comunale di Tarantasca, in collaborazione con il Gruppo Alpini ha organizzato l’annuale Commemorazione dei caduti in Guerra e la festa nazionale dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate in data Domenica 3 Novembre.



Il programma della manifestazione prevede il ritrovo presso la sede ANA e colazione alpina per tutti i tesserati, la sfilata alpina verso il Cippo, la Commemorazione dei Caduti con l’Alzabandiera e canti eseguiti dal Coro Alpini di Tarantasca. A seguire la Santa messa solenne nella Chiesa Parrocchiale e la Commemorazione presso le lapidi poste sulla facciata del Municipio e la deposizione delle corone d’alloro da parte dell’amministrazione comunale. Il momento conviviale si sposterà poi nel Salone Polivalente per il pranzo comunitario.



Le prenotazioni per il pranzo sono previste entro Giovedì 31 presso la Panetteria Bosio, l’Alimentari Olivero Valter, la lavanderia Ramonda Cinzia oppure contattando Valerio Delfino o Egidio Tardivo.



I prezzi sono 18 € gli adulti, 10 € i bambini da 5 a 10 anni mentre al di sotto dei 5 anni il pranzo è gratuito. La partecipazione è libera a tutta la popolazione. Nel ricordo dei caduti in guerra, combattenti per la libertà e la democrazia si ringrazia di cuore chi prenderà parte all’iniziativa