Bra: in scena “Ephraim e Lia, Storia di una Buona Novella” nel ricordo di De André

Vent’anni fa ci lasciava Fabrizio De André uno dei cantautori più amati nella storia della musica italiana. Per ricordarlo e riscoprire alcuni dei contenuti che nel tempo ci ha regalato, è nato il progetto di Ephraim e Lia, Storia di una Buona Novella, uno spettacolo teatrale musicale che andrà in scena al Teatro Politeama di Bra, il 9 novembre 2019, alle ore 21,00.

Lo spettacolo nasce dall’interazione tra la cooperativa Artistica Music & Show e l’Associazione ONLUS Piccolo Teatro di Bra e si avvale della collaborazione di Danzarte Cherasco.

Ephraim e Lia, Storia di una Buona Novella ripercorre le vicende narrate da Fabrizio de André nel suo concept album La Buona Novella, scritto e pubblicato nel 1970, e nato dalla rilettura del cantautore genovese di alcuni vangeli apocrifi.

Il soggetto è il racconto del dramma, profondamente umano, dell’uccisione di Cristo e dei due uomini al suo fianco: uomini prima che ladri, uomini prima che derelitti, uomini prima che condannati. È un dialogo tra un vecchio ed una donna, tra una vita ancora giovane, senza preconcetti, piena di energia e di giudizi sommari, ed un crepuscolo, pieno di esperienze, rimpianti e a volte rimorsi. Due modi di vedere il mondo così diversi, ma capaci, attraverso l’incontro, di rileggere le proprie convinzioni filtrate dalle ragioni dell’altro.

Ephraim e Lia, Storia di una Buona Novella è uno spettacolo di provocazione e di flash back, di contenuti e suggestioni che si fondono nel racconto di un vecchio, testimone di avvenimenti tragici e straordinari al tempo stesso. Un insieme di musica, danza e teatro, sulle tracce di un artista che ha cambiato noi e ha cambiato la storia del suo tempo e del nostro.

Di seguito, la trama dello spettacolo:

Brano 01 Laudate Dominum (Riprodotto in originale durante l’apertura sipario)

Brano 02 Smisurata Preghiera

La storia si svolge intorno al 40-45 d.C., pochi anni dopo la crocifissione di Cristo, in Palestina. Ephraim è un anziano predicatore errante, Lia una ragazza adolescente: insieme stanno fuggendo dal villaggio di lei, che si è ribellata ad un matrimonio combinato con un uomo molto più anziano.

Stanchi e trafelati si siedono ai bordi di un pozzo, dove comincia un dialogo in cui Lia intuisce che il passato di Ephraim ha dei lati oscuri e lo costringe a raccontare.

Brano 03 Il Ritorno di Giuseppe (Balletto)

Parte un flashback e la scena si sposta in una locanda: oltre all’oste e a sua figlia, che si occupano del locale, a un tavolo è seduta Tamar di Magdala, una prostituta. Successivamente entrano tre malfattori, Ephraim, Tito e Dimaco, ed infine un vecchio, Giuseppe, appena tornato da un lungo viaggio. L’uomo è tormentato dal fatto di essere tornato e di aver scoperto che la sua giovane moglie attende un figlio che non può essere suo. Racconta di Maria, della sua infanzia, dell’annunciazione dell’angelo, del suo imbarazzo nel trovarsi in una storia tanto inspiegabile.

Brano 04 L’infanzia di Maria (Balletto)

Brano 05 Il Sogno di Maria (Balletto)

Brano 06 Ave Maria

La scena ritorna ai bordi del pozzo ed Ephraim continua il suo racconto; nel frattempo si presenta Ester, una donna enigmatica, che spesso interviene in maniera provocatoria. Ephraim racconta dei suoi compagni, delle loro storie e delle occasioni in cui hanno incontrato Cristo. Poi spiega la dinamica della cattura dei suoi compagni e di come Tito lo ha salvato evitandone l’arresto; infine, descrive gli ultimi giorni di Gesù a Gerusalemme, dall’entrata in città sino al processo, e l’incontro di Maria con il falegname che costruisce le croci usate per la crocifissione, incontro di cui Ephraim è testimone.

Parte un flashback, la scena si sposta davanti alla bottega di un falegname: Maria ed Ephraim chiedono all'uomo a cosa serve il legno che sta preparando, egli li blandisce, ma i due gli chiedono di assumersi la responsabilità del suo gesto.

Brano 07 Maria nella Bottega del Falegname (Balletto)

Ai bordi del pozzo, Ephraim termina il suo racconto descrivendo gli ultimi momenti della vicenda umana di Cristo e dei suoi compagni. Racconta la salita al Golgota e l’arrivo delle madri ai piedi delle croci dei propri figli. Ester, al termine, se ne va così come è venuta, senza chiarire in maniera definitiva chi è, ma lasciandoci intuire che si tratta di una donna che è stata probabilmente una vittima dei tre ladroni. Ephraim e Lia ripartono dopo avere stretto un rapporto che ha cambiato entrambi. Lo spettacolo termina con Ephraim che intona il Testamento di Tito.

Brano 08 Via della Croce

Brano 09 Tre Madri

Brano 10 Il Testamento di Tito