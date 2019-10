Bra: incontro di aggiornamento sull’editoria Young Adult

Prosegue il percorso dedicato al tema dell’editoria e della letteratura Young Adult intrapreso dalla biblioteca civica “Giovanni Arpino” di Bra. Lunedì 4 novembre 2019, alle 17 nella sala Adulti della biblioteca (via Guala 45), è in programma un incontro di aggiornamento dedicato a insegnanti, genitori, educatori e bibliotecari con Caterina Ramonda, redattrice del blog ‘Le letture di Biblioragazzi’ e autrice di numerosi volumi di biblioteconomia per ragazzi editi da Bibliografica. Ramonda collabora con Andersen e con il Cepell per il progetto InVitro, ed è responsabile della Commissione nazionale AIB Biblioteche e servizi per ragazzi.



L’incontro, della durata di due ore, è dedicato all’approfondimento delle proposte rivolte ai teenager, in particolare a quelli che frequentano la scuola secondaria di primo grado, e alle buone pratiche di promozione della lettura. La partecipazione è gratuita (fino a un massimo di 50 persone) con prenotazione obbligatoria al numero 0172.413049.