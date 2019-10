Bra, Movie Tellers 2019 paradigma dello spirito dell’eccellenza Slow Food

Il cinema “made in Piemonte” non sta morendo e non morirà. Questa è la risposta che arriva dalla terza edizione della rassegna Movie Tellers - Narrazioni cinematografiche, che nella serata di martedì 29 ottobre è sbarcata a Bra.

Un pubblico di appassionati ha partecipato entusiasta alla proiezione dei film in programma sul grande schermo del cinema Vittoria già dal pomeriggio. In palinsesto “New Neighbours” di Sara Burgio, Andrea Mannino, Giacomo Rinaldi e “Butterfly”, documentario di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, vincitore del Globo d’oro 2019.

Quindi, di nuovo tutti in sala per uno spettacolo che è proseguito con la pellicola “Viaggio nella valle del Po”, documentario omaggio a Mario Soldati.

Alla serata ha preso parte anche il regista torinese d’adozione Simone Catania, autore del lungometraggio “Drive Me Home”, accolto dal saluto dell’organizzazione, suggellato dagli applausi. Ora il testimone si sposta ad Asti dove, mercoledì 30 ottobre, è già attesa per un’altra grande serata di cinema.

Una festa del cinema regionale che fino al 31 ottobre fa tappa in tutte le province piemontesi per un totale di 35 appuntamenti per un intero mese “a tutto cinema”. Con buona pace di Netflix & C.