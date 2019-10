Il senatore Marco Perosino porta a Roma le eccellenze delle Langhe e del Roero

E' ormai un appuntamento fisso quello organizzato dal senatore Marco Perosino per far conoscere le eccellenze del nostro territorio a Roma e nei palazzi della politica. Per il secondo anno consecutivo, infatti, nella Sala dell'Istituto di Santa Maria in Aquiro, nel cuore della Capitale, l'esponente di Forza Italia e sindaco di Priocca, ha allestito una vetrina unica, di fronte a una folta schiera di colleghi parlamentari, giornalisti e funzionari.



L'obiettivo era quello di portare sotto i riflettori, a livello nazionale, le meraviglie turistiche, paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche che le Langhe e il Roero hanno da offrire. A raccontarle sono stati chiamati Roberto Passone, presidente dell'Unione dei Comuni Colline di Langa e Barolo, Roberto Bodrito, presidente dell'Unione Montana Alta Langa, e Silvio Artusio Comba, presidente dei Sindaci del Roero. A loro si è unito anche il sottosegretario al Lavoro Stanislao Di Piazza, per il saluto istituzionale. Si è così posta l'attenzione sui percorsi outdoor naturalistici che hanno reso queste colline patrimonio dell'umanità Unesco. Si è fatto riferimento inoltre ai prodotti enogastronomici che l’hanno resa celebre in tutto il mondo: dai grandi vini al tartufo, dalle nocciole ai formaggi.



E per tastare con mano l’essenza di questi territori l'evento si è concluso con una degustazione dove gli ospiti illustri hanno potuto assaporare i gusti di questa terra: dalla battuta di fassona con tartufo bianco, gli agnolotti del plin, al mitico vitello tonnato...

La conferenza è stata l'occasione anche per presentare la nuova edizione del Magico Paese di Natale, l'evento natalizio che animerà il castello di Govone dal 16 novembre e che quest’anno vedrà protagonista il mercatino delle Feste più grande d'Italia.



A giudicare dall'attenzione e dal gradimento della sala, sembra proprio che anche in questa edizione l'appuntamento voluto dal senatore Perosino abbia colto nel segno: portare i vanti delle Langhe e del Roero anche fuori dai confini piemontesi, per dare un ulteriore impulso al turismo già in grande crescita nella nostra Regione.

Le interviste ai protagonisti di questo evento.



MARCO PEROSINO - SENATORE E SINDACO DI PRIOCCA

SILVIO ARTUSIO COMBA - PRESIDENTE SINDACI DEL ROERO

ROBERTO BODRITO - PRESIDENTE UNIONE MONTANA ALTA LANGA

ROBERTO PESSONE - PRESIDENTE UNIONE COMUNI COLLINE LANGHE BAROLO

ANDREA BREZZO - TITOLARE APICOLTURA BREZZO