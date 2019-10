Le avventure del signor Tigre alla Biblioteca civica di Bra

Nuovo appuntamento con “Nati per Leggere”, i laboratori di promozione della lettura dedicati ai bambini dai tre ai sette anni che si svolgono ogni lunedì pomeriggio presso la biblioteca civica “Giovanni Arpino” di Bra.

Il prossimo 11 novembre 2019 le Officine Zeta racconteranno ai piccoli partecipanti le disavventure de “Il signor Tigre cerca casa”.

Il lunedì successivo, 18 novembre, protagonisti saranno invece “I cappuccetti colorati” dell’Associazione Cera.

Tutte le letture sono in programma alle 17 nella sala ragazzi della biblioteca cittadina, in via Guala 45. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria chiamando lo 0172-413049 o scrivendo all’indirizzo e-mail: biblioteca@comune.bra.cn.it.

Gli incontri di “Nati per leggere Piemonte” sono promossi dalla Regione e sostenuti dalla compagnia di San Paolo, nell’ambito del programma ZeroSei.