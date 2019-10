“Peccati in musica” sarà la colonna sonora di “Peccati di Gola”, tra tradizione e dj set

Dove c’è cibo c’è festa e dove c’è festa c’è musica. Ciò vale, naturalmente, anche per “Peccati di Gola & XXII Fiera Regionale del Tartufo” 2019 con “Peccati in musica”, ovvero una serie di esibizioni di musica tradizionale piemontese che si terranno tutte le sere nelle diverse location di svolgimento dell’evento, oltre ai dj set fino a tarda notte per i più giovani nelle aree di “Birropolis” e “Mangiamac”.



Venerdì 1° novembre, dalle 11,30 alle 12, “Tarcisio e i Cantastorie” si esibiranno nel loro spettacolo di musica tradizionale nel centro storico di Mondovì Breo, per proseguire fino alle 15 presso le “Osterie dei Golosi” in piazza Santa Maria Maggiore, dove accompagneranno il pranzo del pubblico presente con il loro buonumore. Dalle 19 alle 22, sempre all’interno dell’area delle “Osterie dei Golosi” sarà invece la volta dei “Cricca Dij Mescia”.



Sabato 2 novembre, dalle 14,30, esibizione itinerante di musica tradizionale con “Sbanday Street Band” presso il centro storico di Mondovì Breo, mentre dalle 19 alle 22 la colonna sonore delle “Osterie dei Golosi” saranno i “Ciansuniers” che proporranno il loro show di musica popolare piemontese.



Domenica 3 novembre saranno i “10Piasent” a rallegrare l’area food di piazza Santa Maria Maggiore. Infine, tutte e tre le serate, a partire dalle 19, dj set con Ale Bertazzoli in piazzetta Levi e corso Statuto nelle aree di “Birropolis” e “Mangiamac” per il pubblico più giovane, che potrà ballare e divertirsi fino a tarda notte.