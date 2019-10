Stefano “Cisco” Bellotti la voce storica dei Modena City Ramblers torna a Cherasco

Torna a Cherasco la voce storica dei Modena City Ramblers, Stefano “Cisco” Bellotti, in un concerto che sarà l’unica tappa piemontese del “Combat Folk Tour”.

Il nuovo progetto musicale è nato per festeggiare la maggiore età del disco “Novecento”: pubblicato da Cisco e la Casa del Vento nel 2001, ottenne un gran successo di pubblico e di critica, con conseguente fortunata tournée.





Ad accompagnare, oggi, Cisco in questa nuova avventura sul palco ci saranno proprio Luca Lanzi, musicista e tuttora cantante della Casa Del Vento, e Francesco “Fry” Moneti, che con il gruppo aretino mosse i suoi primi passi nel mondo musicale, per poi approdare ai MCR, di cui fa ancora parte oggi.





Il tour ha un nome significativo ed evoca la provenienza comune: “Combat Folk”, è il termine nato per indicare il fenomeno musicale che portò nella scena folk rock degli Anni Novanta la voglia di cambiamento e di libertà di quel periodo, di cui Cisco, Luca e Francesco furono capostipiti.





Con l'età adulta cambiano gli scenari: si abbandonano i luoghi dedicati al “pogo” per approdare in spazi più piccoli e raccolti, in cui assaporare meglio un concerto che sa già di evento, considerata l’unicità del trio che lo compone e il limite temporale del progetto (che durerà solamente da novembre a gennaio).





L'appuntamento, ESCLUSIVO PER IL PIEMONTE, è a Cherasco al teatro Salomone, in orario pomeridiano, alle 18.





Biglietto euro 15 per posto unico prenotabile al:

3357325498 sms o Whatsapp

0172427052 Ufficio Turistico di Cherasco

ufficiostampacn@gmail.com