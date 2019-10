Manutenzione ordinaria della viabilità: al via il programma di incontri tra Provincia e sindaci sulla ripartizione dei fondi

Prende il via da Cuneo il percorso in quattro tappe organizzato dalla Provincia per incontrare i sindaci dei Comuni della Granda sul problema della ripartizione dei fondi destinati alla manutenzione ordinaria della viabilità provinciale (per i prossimi 15 ani) e per i quali la Provincia di Cuneo risulta fortemente penalizzata rispetto alla stragrande maggioranza delle altre Province italiane.

Nella graduatoria generale quella di Cuneo è la terz’ultima Provincia dopo Biella e Vibo Valentia e paga un criterio di riparto considerato ingiusto.

Il primo appuntamento sarà lunedì 4 novembre alle 17.30 al Centro Incontri della Provincia (sala A) per i circa sessanta Comuni che rientrano nel Reparto Viabilità di Cuneo. Ne seguiranno altri a Mondovì, Alba e Savigliano per gli altri Reparti Viabilità, tutti nel mese di novembre.

Alla luce delle persistenti difficoltà di bilancio il presidente della Provincia, Federico Borgna, e i consiglieri provinciali vogliono confrontarsi con i colleghi sindaci per individuare le priorità nella ripartizione dei fondi destinati agli interventi stradali di manutenzione ordinaria e garantire la massima comunicazione sull’impiego delle risorse.

All’incontro sono stati invitati anche gli organi di informazione locale.