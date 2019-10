Parcheggi gratuiti e aree pedonali: tutte le informazioni sulla viabilità a Mondovì in occasione di “Peccati di Gola”

Gratuità della sosta nei parcheggi blu di piazza Ellero, piazza Santa Maria Maggiore-parte sottana, via al Santuario e piazza Martiri della Libertà e canone forfettario di un euro per le occupazioni di aree pubbliche da parte degli esercizi di vicinato ubicati lungo il percorso espositivo nei giorni della manifestazione “Peccati di Gola”, che andrà in scena dall’1 al 3 novembre.

Sono alcune delle misure assunte dal Comune in occasione di “Peccati di Gola”, manifestazione enogastronomica di punta dell’autunno piemontese che andrà in scena dall’1 al 3 novembre a Mondovì, nei rioni di Breo e di Piazza.

"Un evento – dichiara il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano – che si sviluppa nel centro storico della Città e che invita i visitatori a scoprirne le bellezze, oltre che le eccellenze enogastronomiche.

Anche quest’anno “Peccati di Gola” sarà una vetrina preziosissima e, per questa ragione, abbiamo deciso di adottare (nel caso dei parcheggi) e di portare avanti (per quanto riguarda l’occupazione del suolo pubblico) misure volte a favorire la fruizione dell’evento da parte di tutti i visitatori e agevolare anche i residenti interessati dalle modifiche alla disciplina della viabilità e della sosta.

Siamo ben consapevoli che un grande appuntamento come “Peccati di Gola”, che quest’anno prevede la chiusura al traffico di corso Statuto, richiede anche qualche sacrificio e un po’ di pazienza da parte dei monregalesi. Motivo in più per il quale abbiamo non soltanto previsto alcuni parcheggi riservati ai residenti di Breo, ma introdotto la novità della sosta gratuita in molti stalli a pagamento».

Ecco, di seguito, tutte le modifiche alla disciplina della viabilità e della sosta adottate per consentire il regolare svolgimento della manifestazione.

PARCHEGGI GRATUITI

Dalle ore 14,00 di martedì 29 ottobre alle ore 19,00 di lunedì 4 novembre 2019 è concessa la sosta gratuita nei parcheggi a pagamento di piazza Ellero, piazza S. Maria Maggiore parte sottana, via al Santuario e piazza Martiri della Libertà, con l’utilizzo del disco orario per una sosta massima di due ore, nei soli giorni feriali, dalle ore 8 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 19.

PARCHEGGI RISERVATI A RESIDENTI DI BREO E DIVERSAMENTE ABILI

In via Prato e in piazza Carlo Ferrero verranno predisposti stalli di sosta riservati ai veicoli a servizio delle persone diversamente abili, mentre in parte di piazzale Itis verranno riservati alcuni stalli a servizio dei residenti del rione Breo.

DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA

In corso Statuto e in piazza Fontana, dalle ore 14 del giorno martedì 29 ottobre alle ore 9 di venerdì 1 novembre e dalle ore 00 alle ore 14 del giorno venerdì 4 novembre, in orari e giorni di manifestazione viene imposta l’area pedonale.

Saranno esclusi dal divieto di transito i veicoli a servizio della manifestazione, gli operatori fieristici e gli scuolabus a servizio delle scuole “Trigari”.

Ai residenti, ai domiciliati, agli utilizzatori di autorimesse, agli utenti dei parcheggi delle aree “Besio” e “Quartiere” e agli aventi diritto, se tecnicamente possibile e a condizione che non si creino situazioni di pericolo o di intralcio, verrà consentito il transito in corso Statuto dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo nei giorni martedì 29, mercoledì 30, giovedì 31 ottobre e lunedì 4 novembre, e dalle ore 20 alle ore 9 del giorno successivo nei giorni venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre 2019.

AREE PEDONALI

In piazza Cesare Battisti e piazzetta Levi, i giorni venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre.

In corso Statuto e nel centro storico di Breo (piazza Roma, via Meridiana, via Alessandria, piazza San Pietro, via della Funicolare, via San Francesco, via Sant’Agostino, piazza Mons. Moizo, piazzetta Comino, via Piandellavalle, piazza S. Maria Maggiore, via Marconi, via Cigna, largo Mons. Roatta, piazza Fontana, via Baruffi, piazza Martiri della Libertà, via San Lorenzo), i giorni venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre, con orario giornaliero dalle ore 9 alle ore 20.

In tutta via Beccaria, i giorni venerdì 1 e domenica 3 novembre 2019, con orario giornaliero dalle ore 9 alle ore 20, e il sabato 2 novembre dalle ore 14 alle ore 20, mentre dalle ore 9 alle ore 14 di sabato 2 novembre solo il tratto compreso tra via Rosa Govone e piazza C. Battisti sarà soggetto ad area pedonale.

In piazza Maggiore, lato portici soprani e sottani, i giorni venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre 2019, a partire dalle ore 10 (sabato 2 novembre fino alle ore 20, mentre venerdì e domenica, come previsto dall’Area Pedonale Urbana, fino alle ore 7 del giorno successivo).

ZONE A TRAFFICO LIMITATO

Circolazione limitata a residenti, domiciliati e titolari di autorimesse

In corso Statuto e nel centro storico di Breo dall’1 al 3 novembre, con orario giornaliero dalle ore 20 alle ore 9 del giorno successivo.

In via delle Scuole, via Grassi di Santa Cristina - con accesso e recesso da piazza IV Novembre -, i giorni venerdì 1 e domenica 3 novembre, con orario giornaliero dalle ore 10 alle ore 7 del giorno successivo, mentre il giorno sabato 2 novembre dalle ore 10 alle ore 20.

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE

Limitati a residenti ed aventi diritto

In via Carassone, venerdì 1 e domenica 3 novembre dalle ore 10 alle ore 7 del giorno successivo, mentre sabato 2 dalle ore 10 alle ore 20.

In via Soresi e in via Cottolengo (tratto compreso tra piazza Toscana e piazza San Pietro), con accesso e recesso da piazza Toscana, dall’1 al 3 novembre, con orario giornaliero dalle ore 9 alle ore 20.

In via Trona e in vicolo del Teatro, dalle ore 09 alle ore 20, dall’1 al 3 novembre, con accesso e recesso da via Cottolengo.

DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA

In sei stalli in piazza Carlo Ferrero (fronte bar Scudo) e in via Prato (5 stalli), dall’1 al 3 novembre 2019, dalle ore 9 alle ore 20, eccetto i veicoli a servizio delle persone diversamente abili.

In piazzale Itis, come da segnaletica stradale verticale posta in loco, dall’1 al 3 novembre 2019, con orario giornaliero dalle ore 9,00 alle ore 20,00, eccetto i veicoli dei residenti del rione Breo.

DIVIETO DI ACCESSO

In piazza Fontana e in corso Statuto, ai veicoli provenienti da vicolo Bellino, dalle ore 14 del giorno martedì 29 ottobre alle ore 14 del giorno lunedì 4 novembre.

DIVIETO DI TRANSITO

In via Garelli, nel tratto compreso nella perimetrazione della zona a traffico limitato, eccetto i veicoli autorizzati all’accesso in zona a traffico limitato di Breo, che potranno transitare in doppio senso di circolazione fino all’intersezione di via Funicolare, con accesso e recesso da via Riviera – via Garelli, dalle ore 14 di martedì 29 ottobre alle ore 9 di venerdì 1 novembre e dalle ore 00 alle ore 14 del giorno lunedì 4 novembre.

LIMITI DI VELOCITÀ

È istituito il limite massimo di velocità di 20 km/h in corso Statuto, via Manessero, via Baruffi, piazza Martiri della Libertà e via San Lorenzo, dalle ore 14 di martedì 29 ottobre alle ore 14 di lunedì 4 novembre.