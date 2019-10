Gentile Direttore,

scrivo per segnalare un curioso "avvistamento" in via XX Settembre a Cuneo.

Il cartello di direzione obbligatoria appeso alla parete esterna del Cinema Monviso, e che porta gli automobilisti in arrivo da via XXVIII Aprile verso Largo Giovanni Barale, ha assunto di nuovo - dopo alcuni mesi - una... inusuale posizione!

Come lo dovremmo interpretare?

Cordialità,

La Redazione