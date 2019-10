Candela Gomme rileva i negozi Vegom: “L'attività continua e sarà riportata ai massimi livelli. Abbiamo anche salvato 30 posti di lavoro”

Candela Gomme, capofila di cordata della neonata società C.B., ha rilevato i sei negozi della Vegom Service, azienda in concordato da maggio 2019.

L'atto è stato siglato mercoledì 23 ottobre 2019 e riguarda sei punti vendita Vegom: due a Cuneo (la sede di Corso Francia in frazione San Rocco Castagnaretta e l'esercizio in via Maestri del Lavoro a Madonna dell'Olmo), due a Genova, uno a Savona e uno a Pontecurone (AL). È già stata mandata una comunicazione scritta a clienti e fornitori.

“Con questa operazione abbiamo salvato ben 30 posti di lavoro (13 a Cuneo), riassorbendo tutto il personale alle stesse condizioni, tramite accordo sindacale - dichiara Bruno Candela, titolare di Candela Gomme -. L'obiettivo è riportare il servizio ai massimi livelli. Vogliamo rassicurare i clienti ex Vegom che l'attività continua e che nel corso degli anni il servizio migliorerà ancora".

La società C.B., che vede capofila la cuneese Candela Gomme, ha in cordata anche Corrado Bolla dell’azienda pinerolese Bolla Pneumatici .

Dal 2020 i sei negozi cambieranno insegna con il nuovo marchio C.B. “Stiamo anche rifornendo i punti vendita di nuovi pneumatici con due importanti multinazionali che ci forniscono il giusto appoggio. L'intenzione è di riportare questi esercizi in auge”, adeguando i servizi ed i prezzi alle richieste del mercato conclude Bruno Candela.

Candela Gomme nasce a Cuneo nel 1961. È oggi un'azienda leader nel settore pneumatici e servizi auto, il primo negozio in franchising di Michelin sotto il marchio Euromaster ed oggi insieme alla CB ed ai negozi della famiglia Bolla costituisce il più grande gruppo nei pneumatici del Nord-Ovest.