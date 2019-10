Crisi Mahle, Alberto Cirio: “La Regione Piemonte non lascerà soli i lavoratori”

“La Regione Piemonte non lascerà soli i lavoratori e sta seguendo con molta attenzione, fin dalle prime ore, il caso della Mahle”. A parlare il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

La procedura di licenziamento per i 453 lavoratori degli stabilimenti di Saluzzo e La Loggia è stata aperta lo scorso 23 ottobre. Oggi, presso la sede Amma di via Vela, sono iniziate ufficialmente le trattative tra i sindacati dei lavoratori e la Mahle.

“Nei giorni scorsi la visita a Torino del premier Conte è stata l’occasione per sottolineare al Presidente del Consiglio anche questa specifica situazione, tra le crisi aziendali che il Piemonte sta vivendo e le vertenze aperte sul nostro territorio. Il caso degli stabilimenti piemontesi di Saluzzo e La Loggia è monitorato anche attraverso l’unità di crisi dell’Assessorato al Lavoro che ha intrapreso un dialogo con la proprietà tedesca con l’obiettivo di tutelare tutti i lavoratori. Metteremo in campo ogni strumento utile perché si possa arrivare a una conclusione positiva della trattativa in corso”, conclude Cirio.

In base a quanto prevede la legge, dopo 45 giorni da quando è stata comunicata la procedura di licenziamento collettivo, se non si dovesse giungere a un accordo in sede sindacale, la trattativa passerà in mano alla Regione.