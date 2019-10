Cuneo: a Madonna dell'Olmo l'incontro informativo sulla gestione della lotta al tarlo asiatico del fusto

Informiamo i nostri lettori che martedì 5 novembre, alle ore 20.30 presso il salone della Pro Loco di Madonna dell’Olmo (in via della Battaglia n.4), il Settore Fitosanitario della Regione Piemonte organizza un incontro per fare il punto sulla situazione del focolaio di Tarlo Asiatico presente in Frazione Madonna dell’Olmo e San Pio X.

È consigliata la partecipazione da parte dei cittadini e delle ditte specializzate nel settore della manutenzione del verde.

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Verde Pubblico del Comune di Cuneo: tel. 0171-444493/98