Le ginnaste dell’Asd Relevè conquistano il titolo di Campionesse regionali

Sabato 26 ottobre al Palasport di Candelo, nella prima prova del Torneo delle Regioni della Federazione Ginnastica italiana (sezione Silver) le atlete Camilla Pelleri, Asia Lammardo, Ilaria Somale, Matilde Guasti, Angelica Marchesin e Chiara Eschine della squadra dell’ASD Relevè sono salite sul podio, diventando campionesse Regionali.

La loro gara tecnicamente di alto livello ha convinto i giudici che hanno assegnato un punteggio molto elevato.

Grazie alla loro performance sportiva, seguite dalle allenatrici tecniche Giulia Milano, Marta Campanella, Silvana Costa e Daniela Brutti accederanno alla fase nazionale il prossimo 8 dicembre.

“La qualificazione in un Campionato di Federazione è un risultato storico per la Relevè ( associazione sportiva dilettantistica del Marchesato) e rende merito al lavoro di squadra fatto in palestra fra ginnaste e tecnici " commenta la Presidente Lorella Miretti.

In vista della prossima competizione le allieve continueranno gli allenamenti al Centro Sportivo di Manta.

Tra le prime gare quelle del 17 novembre, dove la Relevè giocherà in casa e nel ruolo di organizzatore della competizione.