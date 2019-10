Mondovì, il Centrodestra attacca: "Traffico cittadino in tilt per 'Peccati di Gola', situazione da evitare in futuro"

"Se l'obiettivo era quello di far sapere a tutti che nel week-end si svolgerà 'Peccati di Gola', con la nuova disposizione che ha mantenuto e manterrà totalmente chiuso corso Statuto per l'intera settimana, sicuramente l'amministrazione comunale è riuscita nel proprio intento. Lo sanno bene i monregalesi che mattina e sera si trovano imbottigliati in macchina in interminabili code in tutto il rione di Breo, ma anche lungo la viabilità principale di attraversamento della città. Lo sanno forse ancor meglio i commercianti, i residenti e chi a Breo ci lavora: il deserto nel centro storico regna sovrano…".

Si apre così la lettera che il Centrodestra di Mondovì, rappresentato dai consiglieri di minoranza Giampiero Caramello, Luciano D'Agostino, Laura Barello e Guido Tealdi, ha diramato in queste ore circa le limitazioni alla viabilità connesse a "Peccati di Gola", kermesse enogastronomica.

"Francamente non riusciamo a capire - proseguono -: dopo che, nell'edizione dell'anno scorso, l'amministrazione comunale aveva deciso che non si poteva lasciare corso Statuto chiuso al traffico per così tanto tempo (concentrando in modo infelice l'evento a fianco della piazza del mercato), perché quest'anno il Comune si è rimangiato tutto, paralizzando il centro cittadino? Siamo consapevoli che una manifestazione che dovrebbe avere come obiettivo quello di interagire con il tessuto urbano necessariamente possa creare qualche disagio che è necessario tollerare, ma tornare ad una soluzione che l'esperienza aveva dimostrato inopportuna, ci pare incomprensibile. Come l'uomo di strada direbbe, sbagliare è umano, perseverare…".

E ancora: "Eppure edizioni passate hanno dimostrato che ci sono soluzioni per collocare gli espositori lungo un percorso integrato con il contesto commerciale e turistico senza chiudere totalmente corso Statuto, magari tornando a coinvolgere come in passato anche la parte alta della città sempre più dimenticata da questa amministrazione. Ci auguriamo almeno che la manifestazione nella nuova disposizione possa funzionare, ripagando in questo modo per i disagi da tutti subiti, ma riteniamo che dal prossimo anno vada ripensata".