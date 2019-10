Scrutatori di seggio a Bra: domande entro il 30 novembre

Entro il mese di novembre 2019 tutti gli elettori interessati potranno chiedere di essere inseriti nell’albo degli scrutatori di seggio elettorale del Comune di Bra.

Possono candidarsi i cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali cittadine e in regola con l’assolvimento degli obblighi scolastici, a esclusione dei dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti, di chi presta servizio nelle forze armate, dei medici e degli ufficiali sanitari, dei segretari comunali e dei dipendenti dei comuni addetti agli uffici elettorali e dei candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

L’iscrizione rimane valida fino a quando non si perdano i requisiti di idoneità, pertanto non dovranno presentare una nuova richiesta coloro che hanno già chiesto l'iscrizione nell'albo degli scrutatori in passato.

Il modulo di domanda è scaricabile dal sito web del Comune di Bra (www.comune.bra.cn.it, sezione “Servizi e procedimenti/Elettorale”), oppure può essere ritirato in municipio, nell’Ufficio Elettorale, tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.45, il giovedì anche al pomeriggio dalle 15 alle 16.

Maggiori informazioni telefonando al numero 0172.438386 o scrivendo a elettorale@comune.bra.cn.it.