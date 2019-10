Una pergamena a don Guido Davico per la dedizione a Magliano Alfieri

"Ringrazio per il servizio svolto in questi anni e per la sua disponibilità verso i parrocchiani. Molto amato per la sua mitezza, disponibilità e determinazione, don Guido è un uomo a cui non si può voler bene"

La parrocchia di Sant'Andrea e il soggiorno Alfieri di Magliano insieme a tutta la comunità hanno festeggiato i 90 anni di don Guido Davico, parroco dal 1970 sino a pochi anni fa.

In una partecipata e toccante cerimonia, la popolazione e la Parrocchia, si sono uniti nel salone nell'asilo per ringraziare il pastore per il servizio svolto.