Il 18 novembre la sentenza della Cassazione nel processo "Rimborsopoli" Piemonte

E' attesa per il 18 novembre la sentenza della Cassazione nel processo per la cosiddetta "rimborsopoli" dei consiglieri regionali in Piemonte.

E' da confermare l'impianto della corte d'appello di Torino nel processo "rimborsopoli": è quanto ha chiesto il sostituto Pg della Cassazione Pina Casella nell'udienza odierna, davanti alla sesta sezione penale, chiamata a confermare o meno le 24 condanne emesse il 24 luglio dello scorso anno per vari episodi di peculato per i rimborsi spese. Il processo vede, tra gli imputati, il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari.

Al termine della lunga requisitoria del sostituto procuratore Pina Casella, hanno preso la parola gli avvocati delle parti civili, la Regione Piemonte e il Codacons, a seguire i difensori di alcuni degli imputati. L'udienza sarà riaggiornata al 18 novembre per la conclusione del dibattimento e, al termine della camera di consiglio, arriverà la sentenza.