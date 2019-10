Ostana piange Giuseppe Flesia, ex Amministratore pubblico e uomo fortemente attaccato alle radici e tradizioni delle Terre Alte

Ostana, ma forse è più corretto scrivere “l’intera Val Po”, piange Giuseppe Flesia.

70 anni compiuti lo scorso 24 giugno, Flesia si è spento martedì sera all’ospedale Santa Croce di Cuneo, dove i medici sino all’ultimo hanno lottato contro un male che non ha però allentato la sua morsa.

Operaio della Pirelli di Settimo Torinese, da anni aveva raggiunto il traguardo della pensione. Stretto, indissolubile, il rapporto con la Valle Po.

“Credo che – lo ricorda Giacomo Lombardo, vicesindaco di Ostana ed ex primo cittadino – Giuseppe non abbia mai passato un fine settimana a Torino. Scappava subito ad Ostana”.

Proprio grazie a quel forte attaccamento alla sua terra, alle sue radici, Giuseppe Flesia, col tempo, divenne una di quelle “memorie storiche”, non solo per il paese in cui viveva, ma anche (e soprattutto) per la Comunità di quelle che vengono definite le “Terre Alte”.

Conservava e raccontava sempre con il sorriso sulle labbra aneddoti e storie di “vita vissuta” di questa Valle. Tramandava le grandi tradizioni del canto popolare, così “come suo padre, Chafrìin d'Ireno”. La sua bella voce ed il suo ampio repertorio lo hanno portato a far parte di diverse realtà corali, come il gruppo “Da pare ‘n fieul” o come i “Mare Tèra”. Negli anni, aveva indossato le vesti dei personaggi del “Bussolin”, tradizionale rappresentazione carnevalesca di Crissolo e, sempre a Crissolo, del presepe vivente.

Ma ovunque, in qualsiasi occasione, si formasse un capannello di cantori spontanei, li si poteva trovare Giuseppe. Inconfondibile il timbro di voce, che sovente gli permetteva di “andare da primo”, che – in piemontese – sta a indicare chi dà l’attacco, chi intona per primo, seguito poi dagli altri cantori.

Rimanendo ancorato alle tradizioni ed ai costumi locali, Giuseppe faceva parte anche dei “Balerin del Bal Veij” di Sanfront.

Grande anche il suo impegno civico, sia nell’Amministrazione pubblica (è stato eletto per più mandati come consigliere comunale, ricoprendo anche la carica di assessore), sia nel volontariato, essendo iscritto alla Croce rossa di Paesana da oltre dieci anni, durante i quali non ha mai fatto venir meno il proprio impegno, tutte le settimane.

“Apparteneva inoltre all’Associazione culturale ‘I rëneis’ – lo ricorda ancora Giacomo Lombardo – di cui era una delle memorie storiche.

Era uomo mite e di sottile umorismo, e credo che nella sua vita non abbia mai fatto del male a qualcuno. Sempre tollerante ed accogliente”.

Grande conoscitore anche della lingua occitana, di cui aveva ottima padronanza, rimarranno, per sempre, sul web i filmati all’interno dei quali spiegava, rigorosamente in occitano, storie e tradizioni dell’Alta Val Po. Così come rimarranno i video delle tante esibizioni canore.

Flesia lascia le sorelle Santina e Mariuccia, Angela con la figlia Chiara, oltre a nipoti e cugini. Le esequie verranno celebrate nella Parrocchia di San Claudio in Ostana, questo pomeriggio (31 ottobre), partendo dalle camere mortuarie dell'Ospedale Santa Croce di Cuneo alle ore 13.30. La salma sarà ricevuta sul sagrato della chiesa alle ore 15.