Arriva l’autunno, ma a piccoli passi: temperature in calo, pioggia e nebbia

L'autunno, dopo essersi mascherato da tarda estate per gran parte di Ottobre, sembra deciso a cambiare marcia, quantomeno sulla nostra regione.

Cambiamento già in atto, con un afflusso di aria fresca che scaccerà la mitezza esasperata al Nord e su parte delle regioni centrali anche a suon di precipitazioni più incisive nella giornata di sabato.

In discesa le temperature anche se il terreno risulta ancora molto caldo, facilitando così l’evaporazione delle precipitazioni cadute, con le tipiche nebbie di avvezione.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi, giovedì 31 ottobre, a domenica 3 novembre

Oggi peggiora con precipitazioni più copiose su Liguria di Ponente e basso Piemonte. Migliora in serata, poi nubi su basso Piemonte sabato e forse qualche precipitazione, più probabile domenica ove non si escludono temporali su Liguria di ponente.

Temperature in abbassamento progressivo con termometro con minime in pianura intorno 7-8°C e massime 11-12°C. Termometro con minime al mare intorno 10-12°C e massime 15-16°C. Venti per lo più moderati o localmente forti di direzione meridionale sul settore di costa, deboli in pianura, localmente moderati sui rilievi.

Da lunedì 4 novembre

Ancora qualche nube con possibile nuovo peggioramento da martedì, con massime termometriche in rialzo

Previsioni locali

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona