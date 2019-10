A Cuneo una cena con una esclusiva selezione di ostriche

Gli Chef Carlo Bagnasco e Alessandro Salerno, hanno programmato per i propri migliori clienti una cena esclusiva con una regina speciale: l’ostrica.

Il ristorante “I Racconti del Mare” specializzato per la sua cucina di pesce crudo e marinato è diventato punto di riferimento per i Cuneesi amanti di questi particolari piatti.

Al Ristorante “I Racconti del Mare” si possono apprezzare calamari, seppie, gamberi, cozze, vongole, ombrine, ricciole, orate e branzini preparati secondo le più innovative tecniche che la ristorazione può offrire!La prossima settimana, precisamente mercoledì 6 novembre, Carlo e Alessandro propongono una selezione di ostriche con tutte le loro sfumature di gusto vivendo così a Cuneo un nuovo percorso sensoriale che più ci stuzzica.

Vi presentiamo le 4 tipologie di ostriche che si potranno trovare a Cuneo, al Ristorante “I Racconti del Mare”:

- Ostrica BELON DU BELON, originaria della regione francese della Bretagna, si presenta con una valva piatta, apprezzata per la sua carne gustosa presenta una carnosità molto consistente e un gusto che si espande in tutto il suo corpo.Ostrica UTHA BEACH dalla valva concava con una carne abbondante e bianca la sua grandezza riempie in gran parte l'interno del suo guscio; grazie al suo contenuto di iodio presenta un sapore intenso e rilascia una piacevole sfumatura che ricorda la nocciola.

- Ostrica KRYSTALE è anch’essa un’ostrica concava, il suo nome che ricorda la purezza, nasce dal guscio perlato tanto da sembrare un piccolo gioiello; presenta una carne generosa con un raffinato sapore ben equilibrato tra il dolce e il salato rilasciando al palato un retrogusto zuccherino.

- Ostrica TSARKAYA, conosciuta come Ostrica dello Zar; era ai tempi degli Zar di Russia lo sfizio più ricercato accostato a caviale e vodka, sulle tavole dell'impero russo; mostra una carnosità uniforme e abbondante e un perfetto equilibrio di sapori salati e dolciastri, ottima se accompagnata con Vodka e Champagne.Questi raffinati piatti potranno essere accompagnati da una selezionata carta di Champagne e cocktail in bonbon.

Gli Chef del ristorante sono disponibili a fornire tutte le informazioni necessarie per poter prenotare in piena fiducia e serenità la propria cena esclusiva in programma mercoledì 6 novembre 2019, alle ore 20.30.

I Racconti del Mare si trova nel centro storico di Cuneo, a pochi passi dalla centrale Via Roma, in Piazza Virginio.Apertura dal martedì alla domenica, pranzo e cena, con orario 12-15 e 19-23.

Telefono: 0171-332599

Sito internet: www.iraccontidelmare.it

Facebook www.facebook.com/iraccontidelmare/