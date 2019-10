Conad Ipermercato di Borgo San Dalmazzo Match Sponsor della squadra di volley Bosca San Bernardo

Manca veramente poco all’importante appuntamento di sabato 2 novembre, alle ore 20.30, quando al Pala UBI Banca di Cuneo verrà disputato il 5° turno di serie A1 Volley Femminile tra la Bosca San Bernardo Cuneo e Reale Mutua Fenera Chieri.

Il direttore Domenico Larizza “... siamo entusiasti di essere a fianco della Bosca San Bernardo in questa serata di sport. Facciamo un grande in bocca al lupo alle ragazze per l'incontro, e invitiamo tutti gli amanti della pallavolo (e non) a venire sabato sera per sostenere la squadra e per divertirsi e trascorrere un paio di ore in piena serenità e armonia”.

Durante la partita verrà omaggiato a tutti gli spettatori un buono sconto di euro 5 per acquisti presso il punto vendita CONAD IPERMERCATO di Borgo San Dalmazzo, in via Cuneo 84/86.