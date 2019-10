Litecoin un investimento possibile!

Sicuramente avrai spesso sentito parlare di criptovalute, Bitcoin, Ethereum, Ripple e Litecoin, però non sai di preciso di che cosa si tratti. Stiamo parlando di investimenti online dove viene utilizzata la criptovaluta, un bene di tipo digitale, utilizzato come modalità di scambio e trasferita attraverso codici criptati, non comprensibili a eventuali hacker. Oggigiorno le criptovalute sono da considerarsi una realtà concreta; insieme al più conosciuto Bitcoin, stanno sempre più diffondendosi altre monete virtuali, tra cui una delle più note è il Litecoin .

Il Litecoin è una criptovaluta la cui nascita si deve a Charlie Lee, un operatore di Google che dopo essersi licenziato nel 2011, ha messo in atto un progetto che lo ha fatto diventare un imprenditore di successo. Grazie alle sue conoscenze informatiche ha creato una valuta tra le più richieste in rete. I Litecoin nell'ambito di questo genere d'investimenti sono considerati tra i più redditizzi. Ma sono sicuri? Si tratta di un’ottima valuta da scambiare su internet al pari degli Euro e USD. Tra le principali caratteristiche che li rendono sicuri e apprezzabili, ci sono: il sistema decentralizzato, l'anonimato, un numero limitato, la sicurezza e le transazioni solo online. Dal punto di vista tecnico i Litcoin consentono di avere una maggiore frequenza di conferma nelle transazioni ed una migliore conservazione dei dati; inoltre permettono di effettuare pagamenti istantanei quasi a costo zero, indipendentemente dal luogo fisico in cui ci si trova. Sulla rete esistono diversi software opensource che consentono di effettuare rapide transazioni in Litecoin. Il progetto Litecoin è un progetto nato utilizzando codici opensource, cioè codici che sono messi a disposizione di sviluppatori indipendenti, liberi di apportarvi modifiche e miglioramenti. Come accade anche per il Bitcoin , le transazioni ed il conio non sono controllati da nessuna autorità centrale. Pertanto, i Litecoin oltre ad essere decentralizzati sono anche a zero commissioni. Ma rappresentano un reale investimento? Nei prossimi anni i Litecoin saranno destinati a crescere ulteriormente grazie a questo nuovo mercato che ha aperto nuove porte d'investimento che si basano su protocolli fiduciari su cui andare in futuro a costruire sistemi di scambi trasparenti in diversi settori, contratti garantiti, sistemi su misura e reti innovative.

Le transazioni che vengono effettuate, oltre a non prevedere la possibilità di riaddebiti, vengono tracciate nella Blockain, una specie di grande libro contabile, dove sono registrate tutte le operazioni effettuate con le criptovalute e naturalmente anche i Litecoin. Litecoin è rapido, anzi è immediato. Più che di velocità, sarebbe meglio parlare di istantaneità delle transazioni che avvengono senza il controllo da parte di nessun ente preposto a questa funzione. Investi in Litecoin e sicuramente non rimarrai deluso!