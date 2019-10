Riscaldarsi con una stufa: una casa con una grande atmosfera

Abbiamo tutti in mente il quadro: rientrare in casa dopo una lunga giornata di lavoro, dopo aver passato ore nel traffico e nel freddo, aver subito le sferzate del vento gelido e aver assaporato gli aghi della pioggia ghiacciata sulle labbra, e trovare un fuoco scoppiettante che ci aspetta, il calore di una fiamma, i suoi riverberi luminosi sulle pareti. A questo punto potremmo versarci un bicchiere di rosso e mettere sul piatto il nostro disco preferito ed ecco che il mondo può pure implodere, tutto può sparire, ci sareste solo voi e il vostro relax. Certo, sarebbe perfetto, la situazione ideale a cui fare ritorno. L'unico inconveniente è che noi, a casa nostra, non abbiamo una stufa. La prima domanda che sorge spontanea nella nostra mente è: "Ma non sarà troppo costosa?". La risposta è no: una stufa già a partire da 500€ disponibile esiste e vi sta aspettando per dare nuova linfa al vostro appartamento. Ma a cosa dobbiamo badare per capire se possiamo installare una stufa a casa nostra? La spesa assicura la resa? A queste e altre domande proveremo a rispondere nelle prossime righe.



RISCALDARE CASA CON UNA STUFA: UNA SOLUZIONE PRATICA ED ECONOMICA

La spesa per il riscaldamento di casa è, inutile negarlo, una delle più salate durante tutto l'anno: spesso ci troviamo a pagare cifre che sembrano umane per poi scoprire, nei mesi estivi, che un conguaglio stava dietro l'angolo ad aspettarci, noi completamente ignari e felici di aver speso cifre non esorbitanti durante l'inverno concluso da un po'. In questi casi una stufa potrebbe aiutarci e non poco dal punto di vista economico: sono efficienti, dalla manutenzione non impossibile, e soprattutto riscaldano molto gli ambienti, riscaldando in modo efficace tutte le pareti, facendo in modo che esse assorbano il calore e lo rilascino poco a poco. Certo, dobbiamo fare attenzione alla classe energetica di casa nostra: qualora non raggiungesse alcuni standard, ecco che qualsiasi tipo di riscaldamento sarebbe ad efficacia ridotta, dato che molto del calore prodotto tra le nostre mura sarà sempre destinato a disperdersi all'esterno. Non dipenderebbe dal tipo di stufa, in quel caso, ma dal cappotto di casa nostra, che in questo caso sarebbe opportuno rifare. Un altro aspetto a cui badare è la presenza di una canna fumaria: non tutte le case ne sono provviste, e bisogna vedere, nel caso ci sia, dove essa si trovi a passare, per predisporre la collocazione della nostra stufa. Scoprirlo però non è un'operazione molto complessa, dopodiché potremo sbizzarrirci cercando di capire quale sarebbe il modello più confacente a noi e alla nostra situazione: stufa a legna? Stufa a pellet? Un misto delle due? Dipende, ovviamente, da quanta legna possiamo avere disponibile a prezzi ridotti e allo spazio di stoccaggio che ne consegue: avere molti ciocchi di legna comporta possedere anche una rimessa dove mantenerla asciutta, perché se dovesse bagnarsi o inumidirsi, ecco che il nostro fuoco scoppiettante potrebbe rimanere un sogno. In caso non avessimo uno spazio adeguato, il pellet è senza dubbio un'alternativa molto valida: a livello energetico si è dimostrato molto conveniente e l'effetto della fiamma resta davvero assicurato.



VIVIAMO IN UNA CASA IN AFFITTO: POSSIAMO INSTALLARE UNA STUFA?

Se ci troviamo nella situazione di essere inquilini e non proprietari di casa, allora ci dobbiamo chiedere se alcuni lavori siano fattibili. Non solo dovremmo domandarlo a noi stessi, ma anche al legittimo proprietario di casa: seppur supponendo che il lavoro di allacciamento alla canna fumaria possa essere fatto senza problemi e che si potrebbe, un domani, richiudere il buco altrettanto facilmente, ecco a cosa, molto probabilmente, dovremmo fare attenzione, nel caso in cui il nostro contratto d'affitto reciti: "Il conduttore si obbliga a non apportare alcuna modifica, senza il preventivo consenso scritto del locatore. L’inosservanza del presente patto determina ipso iure(in virtù di una norma di legge), ovvero per disposizione derivante immediatamente dalla risoluzione del contratto a danno e spese del conduttore. Le modifiche , eseguite dal conduttore restano acquisite dal locatore al termine della locazione senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del locatore stesso , salvo sempre al locatore, il diritto di pretendere dal conduttore il ripristino a spese di quest’ultimo del bene immobile nello stato in cui questi lo ha ricevuto". In poche parole, dovessimo fare dei lavori di nostra volontà senza chiedere niente a nessuno, il proprietario potrebbe buttarci fuori casa in meno di un lampo. Non sarebbe certo la situazione ideale, giusto? Meglio parlarne, discuterne e ottenere un permesso scritto per iniziare i lavori, pure se le spese saranno interamente a carico nostro.



Casa nostra potrebbe non essere più la stessa: tutto cambia, infatti, se possiamo godere della vista e del calore di un bel fuoco. Senza dubbio potrebbe essere più romantica e funzionale, basterebbe installare una meravigliosa stufa e i nostri inverni non saranno più gli stessi. La gioia e il calore sono a un passo da noi.