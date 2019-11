Al Toselli di Cuneo l'8 dicembre il Concerto per la Pace 2019 con i Tenori del Teatro San Carlo di Napoli

Domenica 8 dicembre, alle 17, è in programma, al Teatro Toselli di Cuneo, il Concerto per la Pace 2019 con lo spettacolo "Amore e bellezza-la storia della canzone napoletana" portato in scena da I tenori del Teatro San Carlo di Napoli. L'organizzazione è curata da Promocuneo, il Teatro San Carlo di Napoli, il Comune capoluogo e il Centro Studi per la Pace di Demonte. il I biglietti sono in vendita on-line sul sito www.promocuneo.it e domenica 8 dicembre al teatro Toselli a partire dalle 16. L’incasso sarà devoluto a sostegno dei progetti del Centro Studi per la Pace Onlus di Demonte.

Il secondo appuntamento con gli artisti del San Carlo di Napoli - il primo è stato nel 2018 - è dedicato all’amore e alla bellezza. L’amore che muove le azioni di solidarietà verso l’altro, fino a diventare competizione umanitaria "la cosa importante è mettere da parte le motivazioni egoistiche e sforzarsi di proteggere e migliorare non solo la propria vita ma anche quella degli altri. Bisognerebbe agire per il bene degli altri perché facendo del bene agli altri se ne fa anche a se stessi" (T. Makiguchi) e la bellezza perché “se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà. All’esistenza di orrendi palazzi sorti all’improvviso, con tutto il loro squallore, da operazioni speculative, ci si abitua con pronta facilità, si mettono le tendine alle finestre, le piante nel davanzale, e presto ci si dimentica di come erano quei luoghi prima, ed ogni cosa, per il solo fatto che è così, pare dover essere così da sempre e per sempre. È per questo che bisognerebbe educare la gente alla bellezza: perché in uomini e donne non si insinui più l’abitudine e la rassegnazione e rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore” (P. Impastato).

Gli amici del Teatro San Carlo di Napoli quest’anno affronteranno otto secoli di canzone Napoletana con un Concerto nel quale si esibiranno sette Tenori per uno spettacolo indimenticabile. La collaborazione tra il Centro Studi per la Pace e gli artisti partenopei diventa azione concreta per cementare l’unione tra arte, cultura e solidarietà. Il programma completo del Concerto è disponibile sul sito del CSPace www.centrostudiperlapace.it

Infoormazioni: Promocuneo - Lungostura Kennedy, 5f; telefono - 0171.698388 - 333 4984128, e-mail: promocuneo@tin.it