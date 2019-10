Dolcetto o …scherzetto? Ecco dove festeggiare Halloween in Granda

Il 31 ottobre tanti appuntamenti in occasione della festa popolare di origine celtica che si celebra la notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre con scherzi e travestimenti macabri e portando in processione zucche intagliate e illuminate all'interno. Divertimento per bambini, ma anche per i grandi!

A Pian Munè di Paesana i Rifugi saranno aperti tutti i giorni da giovedì 31 a domenica 3 novembre con menù tipicamente autunnali e eventi in occasione della tradizionale festa di Halloween. Anche il Bosco “La Trebulina” diventa speciale…e si trasforma in un bosco stregato! Non resta che venire a visitarlo e partecipare ai due eventi organizzati.

Sabato 2 novembre: passeggiata notturna paurosa nel bosco a tema Halloween per Famiglie. Partenza a scelta tra le 19.30, le 20.30 oppure le 21.30. Costo a partecipante 4 euro e la festa continua poi al rifugio.

Domenica 3 novembre: Halloween per bambini con merenda spaventosa e passeggiata nel bosco alle ore 14. Costo 4 euro a partecipante. Non dimenticare di travestirsi!

Info: Info: www.pianmune.it

A Saluzzo, per festeggiare Halloween, per i più piccoli, giovedì 31 ottobre ci saranno invece le letture spaventose in Biblioteca. Nella sala ragazzi della biblioteca civica di Saluzzo le letture per i più piccoli saranno dedicate alla paura. Racconti e giochi “spaventosi” per i giovanissimi visitatori, dai 3 anni in su. Appuntamento alle ore 17.00 nella Biblioteca Civica di Saluzzo “Sacharov” in Via Volta con ingresso in Via dell’Annunziata, 1, Saluzzo. Il costo dell’attività è di 3 euro a bambino, accompagnato da un adulto. Info: www.coopculture.it

Ad Ormea, giovedì 31 ottobre, dalle 17 alle 23, per la Città dei Bambini è in programma “Dolcetto o Scherzetto”, manifestazione che si svolgerà nel centro storico della città, con partenza dalla Piazza della Libertà in compagnia di Paolo e Lello. Info: www.comune.ormea.cn.it

A Genola è in programma il 31 ottobre, a partire dalle 22 fino alle 3, “Genola infestata. Halloween party”, un party da brivido al Palaquaquara di Genola con Dj Raf Enjoy & Doghy MC//Gasta.

Ingresso: 5 € con consumazione inclusa. Gradito abbigliamento a tema.

Info: pagina FB dell’evento.

A Borgo San Dalmazzo, presso la Biblioteca Civica Anna Frank in Via Boves 4, il 31 ottobre, alle ore 17 ci sarà “Mostri nell’armadio e nella pancia” dedicato a bambini, ragazzi e famiglie con letture e laboratorio a cura di Elda e Gabriella. Evento gratuito previa prenotazione: tel. 0171 265 555

Giovedì 31 ottobre Boves propone una serata stregata per le vie del paese in occasione di Halloween per bambini, ragazzi e famiglie. Dalle 19.30 stand con cibo, bevande, magia e... scherzi da paura! Possibilità di menu con polenta, salsiccia, formaggio e dolce a 8€.

Info: tel. +39 0171 391 811

La notte più terribile dell'anno sta arrivando…e la ProLoco di Robilante organizza per il 31 ottobre una serata da brividi dove parte del paese sarà addobbata a tema! Si parte dalle ore 19.30 presso Piazza Michele Olivero. Durante la serata caldarroste, vin brulé e una pioggia di caramelle. Possibilità di Pasta Party e Bagna Cauda. Info: tel. +39 0171 78 10

Per la festa di Halloween il Rifugio Galaberna si prepara per la cena più paurosa dell’anno.

Come ogni anno, il Rifugio di Ostana organizzerà per il 31 ottobre una serata dedicata alle famiglie, in cui si alterneranno le portate di un menù a tema “mostruoso” a giochi e indovinelli.

Tutti i partecipanti sono invitati a mascherarsi con i loro costumi più terrificanti! Ore 20,00. Cena a menù fisso (18€ adulti, 13€ bambini, bevande escluse).

Info: www.rifugiogalaberna.com - tel. +39 0175 940 310

A Barolo il 31 ottobre ci sarà lo spettacolo “Halloween al WiMu - Roba da Masche”, gioco-evento per la serata più misteriosa dell'anno presso il WiMu di Barolo. Dalle ore 20.30 alle 22.00 al costo di 30 € a squadra più il biglietto di ingresso del museo. Info: www.wimubarolo.it



A Bra, il 31 ottobre è in programma la “Notte di Halloween al museo”,

visita speciale al buio in occasione di Halloween con laboratorio finale. Alle ore 17.00 per i bambini dai 3 ai 7 anni, alle ore 21.00 dagli 8 anni in su presso il Museo del Giocattolo. Ingresso bambino + accompagnatore: 5 €. Torcia e prenotazione obbligatoria.

Info: www.museodelgiocattolobra.it



A Cossano Belbo, giovedì 31 agosto, è previsto “Halloween Run del moscato - in notturna” con

ritrovo in piazza Giovanni Balbo e partenza alle 20.00. Costo 10 €, iscrizioni sul posto fino a 30 minuti prima della partenza. Pagamento sul posto. Obbligo lampada frontale e indossare la Maschera, Halloween party finale. Premi ai gruppi più mostruosi e alle maschere più terrificanti. Un bellissimo percorso tra boschi vigneti e ruderi medievali.

Info: +39.320.1814142 e www.dynamic-center.it/eventi