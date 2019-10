Il banchiere Beppe Ghisolfi alla tavola universitaria di Venezia "Il futuro che conta"

Il Banchiere europeo e scrittore Beppe Ghisolfi, presidente della neonata Accademia appena inaugurata a Torino assieme al grande imprenditore e mecenate culturale Agostino Re Rebaudengo, è intervenuto alla tavola rotonda universitaria organizzata a Venezia e dal titolo "Il futuro conta", organizzata da Regione Veneto e Fondazione per l'educazione finanziaria FEDUF, Istituzione espressa dall'associazione bancaria italiana Abi.

L'occasione è stata propizia per presentare la legge proposta dal consigliere regionale Marco Conte come strumento di aiuto e orientamento ai risparmiatori, e per dare luogo a intese collaborative prossime future, testimoniate dalla convergenza tematica fra lo stesso Ghisolfi e l'assessore veneta all'istruzione Elena Donazzan (entrambi nella foto) che al convegno ha portato il saluto dell'amministrazione della Regione e del Governatore Luca Zaia.