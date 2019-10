Passeggiar per boschi e borghi arroccati a Montaldo Roero

Doppio appuntamento all'insegna del benessere nella giornata di domenica 3 novembre a Montaldo Roero, con due passeggiate organizzate dall'associazione di promozione sociale Camminare Lentamente di Villanova d’Asti, in collaborazione con l’Ecomuseo delle Rocche e del Roero.

La prima proposta dal titolo “Aspettando Roero terra di grandi vini”, è una passeggiata di 5 chilometri sul nuovo sentiero del Ponte dei Sapori, accompagnati dal grande esperto Ettore Chiavassa, ed organizzata da Corneliano Turismo con il patrocinio del comune di Montaldo Roero. Il ritrovo è alle ore 10 in piazza Aldo Viglione. La passeggiata viene proposta ad un costo simbolico di 3 euro. Al termine sarà possibile pranzare, con un prezzo agevolato, presso il Ristorante “Antica Torre” di Montaldo Roero. Per informazioni ed iscrizioni (entro venerdì 1 novembre) Beppe Giorello 339.6541344 info@giorello.it

La seconda proposta “Roero, terra di grandi vini” si sviluppa lungo un percorso di 8 km su strade sterrate e carrarecce, tra boschi e borghi arroccati sui crinali delle colline delle Rocche del Roero, lungo sentieri ombreggiati e tratti in pendenza. Domenica 3 novembre, il ritrovo è alle ore 14 in piazza Aldo Viglione a Montaldo Roero con rientro previsto per le 17,30. Al termine, sarà possibile degustare una merenda sinoira (costo 7 euro, iscrizioni entro venerdì 1 novembre).

Informazioni e iscrizioni (entro il 2 novembre): Paolo 380.6835571 – Angelo 349.7210715 camminarelentamente2@gmail.com – www.camminarelentamente.it