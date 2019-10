Rassegna cinematografica alla Casa del Quartiere Donatello su immigrazione e integrazione

Il Centro Servizi per il Volontariato “Società Solidale”, con il contributo della Regione Piemonte propone la rassegna cinematografica "Here we are".

La rassegna sarà l’occasione, partendo dalla visione dal punto di vista di tre registi, di riflettere sulla tematica dell’immigrazione e dell’integrazione: una realtà che ci riguarda e non ha senso continuare a rifiutare o ignorare.

L'iniziativa è realizzata in collaborazione con Mente in pace, Casa del quartiere Donatello, Comitato del Quartiere Donatello, Cooperativa sociale Momo, Acli, Amnesty International, Se non ora quando?, Spazio mediazione & intercultura.

La rassegna cinematografica è inserita nel Protocollo Immigrazione siglato con la Regione Piemonte che ha l’obiettivo di attivare azioni sinergiche e coordinate e di promuovere azioni volte a un’accoglienza che da un lato favorisca processi di partecipazione attiva degli stranieri alla vita sociale e civile, e dall’altro stimoli processi di conoscenza e accettazione reciproche con le diverse realtà territoriali.

Le tre proiezioni si terranno presso la Casa del Quartiere Donatello (Via Rostagni 27) con inizio alle 21.

Questo il programma:

Venerdì 8 novembre: La mia classe di Daniele Gaglianone

Venerdì 15 Novembre: L’ordine delle cose di Andrea Segre

Venerdì 6 Dicembre: Contromano di Antonio Albanese