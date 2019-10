Ultimo appuntamento a Fossano con il premio Giovanni Mellano

Sta per giungere al termine anche l’XI edizione del Folle d’Oro premio Giovanni Mellano. L’ultimo appuntamento è con la compagnia Claet di Ancona che metterà in scena “I giusti nel tempo del male” di Svetlana Broz per la regia di Diego Ciarloni. Lo spettacolo sarà martedì 5 novembre alle ore 20.45 al Teatro i Portici.

Nei primi anni ’90 nessuno in Jugoslavia immaginava cosa sarebbe successo. Ma il male arrivò presto, come una tempesta terribile, e sconvolse la vita di tutti e nulla fu più come prima. La maggior parte della gente comune vi si trovò catapultata, come in un brutto sogno da cui, ormai, non era più possibile svegliarsi. Chi fu responsabile di tutto questo? Delle distruzioni, dei saccheggi, della violenza più atroce, degli stupri e delle torture, della fame, del freddo, delle umiliazioni? All’improvviso accadde, fu la notte della ragione, il ritorno ad Auschwitz, la morte di Dio e la morte dell’Uomo. Come fu possibile? Di fronte alla tragedia della guerra, Svetlana Broz vuole parlarci dei giusti nel tempo del male, tutte quelle persone che seppero dire no nel momento in cui questo era più difficile e scomodo, a costo della propria stessa vita. Gente comune, eroi veri di una storia vera. Grazie alle loro testimonianze, essi saranno d’esempio indicando la strada, come luci nella notte del dolore.