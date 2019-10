Luce, la gattina non vedente a causa di un incidente, cerca famiglia

L’associazione Amici dei Mici segnala un’adozione del cuore. Si tratta di una bellissima gattina “tricolore” di circa un anno, sterilizzata e Fiv negativa.

Sta cercando una famiglia che l’accolga. Era stata trovata da un ragazzo intorno al 10 settembre, sul ciglio della statale di Savigliano, gravemente incidentata.

Era stata ricoverata presso lo Studio veterinario di via Assietta, dove è stata salvata.

Presentava vari traumi: cranico, facciale, mandibolare ed aveva una grossa ferita alla zampa anteriore e agli occhi.

E’ stata sottoposta a due interventi e curata dai veterinari dello studio: Fraire, Rachetta, Restagno e Olocco.

Ora è completamente ristabilita, a parte la vista che potrebbe non recuperare. Ci sono speranze non certezze in questa direzione.

Per questo è stata chiamata Luce, afferma Enrica, presidente dell’associazione Amici dei Mici - che spera in un miglioramento dei suoi occhi.

La gattina viene descritta come dolcissima e affettuosa.

Per informazioni telefonare al numero : 335 230595 Enrica.