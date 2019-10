Alba, proseguono le conferenze del ciclo "Pronti ad agire": Antonio Moschetta parlerà dell'intestino

Martedì 12 novembre , alle ore 18, presso a sala Convegni del Palazzo Banca d’Alba, via Cavour, 4, si terrà il quarto appuntamento del ciclo di conferenze “Pronti ad agire. Insieme possiamo”, organizzato dal Rotary Club di Alba con L’intestino in testa. Il ruolo guida dell'intestino per la salute di tutto il corpo".

Antonio Moschetta, medico e docente universitario all’Università di Bari, analizzerà i motivi per cui l’intestino si ammala e fornirà un vademecum di buone abitudini per aiutare a mantenere in forma un organo fondamentale per il nostro benessere psicofisico.

Infatti l’intestino viene considerato come il nostro secondo cervello per la struttura, le caratteristiche e le funzioni; i suoi neuroni inviano e ricevono segnali in una complessa rete di comunicazione con la nostra materia grigia.

L’intestino è quindi in grado d’influenzare emozioni e comportamenti e, se si trova in condizioni fisico-chimiche ottimali, può rigenerarsi senza sosta; bisogna aiutare questo processo con l’assunzione dei giusti alimenti e con la pratica di un sano stile di vita, come prima condizione necessaria a prevenire ogni tipo di grave patologia.

Il Prof. Antonio Moschetta è ordinario di Medicina interna e presidente del corso di laurea in Medicina all’Università Aldo Moro di Bari; allievo del premio Nobel Al Gilman, è titolare del progetto di ricerca AIRC sul metabolismo dei tumori e regolazione genica; ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti internazionali ed ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative.

Il suo intervento si inserisce pienamente nel percorso iniziato da due anni rotariani nell’affrontare le tematiche della sostenibilità, dell’ecologia e del necessario cambiamento degli stili di vita.

Ingresso libero.

Verrà rilasciato un attestato di frequenza a docenti e studenti.