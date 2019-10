2 mesi di corso gratuito per ragazzi da 7 ai 14 anni

L’Imperial Dance Academy di Cuneo, in ottica di sviluppo sociale del territorio in cui risiede, attiverà a partire dal mese di novembre 2019, un percorso gratuito di 2 mesi di danza sportiva “Latino Americana” di coppia per ragazzi dai 7 ai 14 anni.

Il progetto ha lo scopo di far provare ai ragazzi questa disciplina sportiva che sta riscuotendo grande successo nelle più importanti città Italiane.

Per poter partecipare è sufficiente iscriversi, sarà compito degli insegnanti di individuare per ogni singolo ragazzo o ragazza il partner più adatto per svolgere in piena serenità e armonia la danza sportiva.

Tutte le lezioni si terranno il venerdì in orario 17.00-18.00 a partire dal 15 novembre fino a fine gennaio 2020.

Le lezioni sono tenute da insegnanti professionisti qualificati presso il MIDAS (Maestri Italiani Danza Sportiva) e riconosciuti dalla Federazione Italiana Danza Sportiva.

La scuola di ballo Imperial Dance Academy da 5 anni si è messa a disposizione dei ragazzi per fornire in maniera accurata e professionale un delizioso mix di tecnica e divertimento con lo scopo di promuovere questa magnifica attività sportiva. I ragazzi che si presenteranno già in coppia avranno la possibilità di seguire le lezioni e fare pratica con il proprio compagno/a.

Iscrizione obbligatoria telefonando o inviando una e-mail di conferma entro giovedì 14 novembre 2019.

Telefono +393403311994

E-mail info@imperial-dance.it

Sito internet http://www.imperial-dance.it