RadioCafè: grande opportunità per i ragazzi del Cebano e del Monregalese

Partono in questi giorni due importanti azioni del progetto “RadioCafè”, promosso dall’ Unione Montana Valli Mongia e Cevetta-Langa Cebana-Alta Val Bormida, in collaborazione con il Consorzio dei Servizi Socio assistenziali del Monregalese, il Comune di Mondovì, l’ASL CN 1 e l’Informatica System realizzato dalla Cooperativa Animazione Valdocco e la Cooperativa Caracol insieme ad alcuni Istituti Scolastici e Professionali del Territorio cebano e monregalese, il Comune di Lisio, la Parrocchia S.S. Pietro e Paolo e la Pastorale Giovanile della Diocesi di Mondovì.

Il progetto è realizzato con il contributo dalla Fondazione CRC nell’ambito del Bando “Prevenzione e promozione della salute”, si rivolge ai ragazzi dagli 11 ai 20 anni e ha come focus tematico lo sviluppo delle capacità critiche negli adolescenti mediante l’acquisizione di abilità specifiche per la promozione della salute e della cura del sé. Tutto ciò avviene attraverso due azioni innovative: la WEB RADIO e il C.D in Unione.

L’azione della Web Radio prevede la formazione di due gruppi di studenti, uno nel territorio cebano e uno in quello del monregalese. I ragazzi accompagnati dagli operatori del progetto potranno realizzare un format radiofonico costituito da quattro puntate che saranno caricate online sul sito di Radio Ohm, un’Associazione di promozione sociale che trasmette programmi a carattere sociale, musicale, culturale e di intrattenimento. I partecipanti impareranno ad utilizzare la strumentazione per fare web radio, a cimentarsi nel ruolo di speaker e soprattutto a creare e produrre contenuti via radio. Sarà questa un’opportunità per poter comunicare ai propri coetanei tramite un mezzo innovativo e coinvolgente!

La partecipazione al progetto prevede una selezione tramite casting che si terrà lunedì 11 novembre dalle ore 14,30 alle ore 17,30 presso l’Oratorio Parrocchie dei Piani, a Mondovì Breo piazzetta Mons. Roatta.

Chiunque fosse interessato può iscriversi mandando un messaggio tramite whatsapp al numero 331 4294469 (Stefania) o scrivendo alla mail progetto.radiocafe@gmail.com, entro venerdì 8 novembre 2019!

La web radio è rivolta a tutti i giovani del territorio dai 14 ai 20 anni!

L’altra azione in partenza del progetto “RadioCafè” è quella denominata C.D in Unione: è rivolta agli studenti delle classi 2° della Scuola secondaria inferiore dell’I.C. di Garessio e dell’I.C di Villanova. L’obiettivo è di incrementare le abilità critiche e creative dei ragazzi nelle relazione sociali, nell’epoca dei social network, attraverso sperimentazioni laboratoriali in cui i ragazzi saranno stimolati al ragionamento critico sulla costruzione della loro identità e del loro profilo (off line e on line), sull’ importanza della comunicazione emotiva (intesa come gestualità, contatto fisico e mimica), sul riconoscimento delle emozioni come tratto positivo della natura umana e sull’osservazione critica di tutto ciò che vedono e di tutto ciò che usufruiscono navigando on line.

Se si vuole conoscere meglio se stessi e il mondo della web radio questa è l’occasione da non perdere!