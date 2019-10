La quinta B 1978-1979 dell’Itis di Cuneo ha festeggiato i 40 anni trascorsi dall’esame di maturità (FOTO)

La quinta B 1978-1979 dell’Istituto Tecnico Industriale “Mario Delpozzo” di Cuneo -sezione Elettrotecnica ha festeggiato, all’Antica Trattoria Gabri in frazione Madonna Bruna di Borgo San Dalmazzo, i 40 anni trascorsi dall’esame di maturità. Hanno risposto presente quasi tutti. Anche Saverio da Trento.

Prima della cena alcuni degli ex studenti si sono ritrovati all’Itis in corso De Gasperi per una foto all’ingresso della Scuola imboccato, allora, tante volte. Entrare, poi, all’interno della struttura ha regalato emozioni impagabili. E’ stata una serata davvero entusiasmante, ricca di ricordi e di gioiose ceste di allegria. Dall’ultimo ritrovo, infatti, era già passato un po’ di tempo.

Ripercorrere quei cinque anni di lavoro sui libri (si fa per dire), ma soprattutto le gite, le avventure, le marachelle, in alcuni casi l’impegno politico, nella consapevolezza di poter costruire un mondo nuovo, ha riaperto un libro di storie a volte ancora vibranti nella memoria, in altri casi già leggermente offuscate dal ricordo.

Certo non tutti i sogni di allora sono diventati realtà. Anzi, alcuni di quei fantastici “spelafili”- come sono scherzosamente chiamati gli elettrotecnici - nella vita hanno dovuto affrontare dei momenti difficili. Però è rimasta, in ognuno di loro, la voglia di scherzare e di ridere. Sempre. Uno straordinario valore aggiunto. Una classe davvero unita, che ha assunto l’impegno di rivedersi senza lasciar passare troppo tempo.

All’inizio della serata, Ghibli ha regalato la sorpresa di un breve racconto capace di offrire un altro fiume di emozioni. Naturalmente “annodato” ad alcuni termini tecnici che in tanti della quinta B, adesso, avevano dimenticato. Perché solo in due di quella classe hanno svolto un lavoro legato agli studi effettuati. Ecco il testo della narrazione di Ghibli (in neretto i termini tecnici utilizzati in elettrotecnica).

Quarant’Anni fa il Diploma di “Spelafili”

C’era una volt

Il tempo è il trasformatore per eccellenza: le rughe e i capelli bianchi, se ci sono, lo testimoniano.

Ma se siamo qui stasera è perché abbiamo sviluppato un minimo di resistenza e perché la volontà è la forza motrice che ci spinge a ritrovarci.

Con questo scritto non ho la pretesa di essere il conduttore della serata, ma alimento la speranza.

Anzi sono convinto di introdurvi a una piacevole serata.

Questa cena è l’occasione per rientrare tutti in contatto e tuffarsi nel circuito dei ricordi, che si spera non sia corto.

Già il ricordo è un grande generatore di emozioni ed è l’emozione la vera corrente da cui dobbiamo farci trasportare.

Sono sicuro che raccontando un episodio che ha fatto presa nella memoria per induzione il vicino di posto ne rammenterà un altro e un altro ancora e così via.

Che la serata con un grande potenziale e priva di tensione si elevi all’ennesima potenza.

Il finale apparentemente tragico è in realtà lieto perché c’era sì un gruppo di ragazzi periti, ma ora sono semplicemente diventati uomini…si spera.

Un caro abbraccio a tutti.