L'Associazione “Amici di Zampa” è presente al canile municipale di Alba, in località Toppino.



Oggi vi presentiamo Blank, Tullio e una gattina.

Blank è un cucciolone di 8 mesi, mix maremmano, molto buono e affettuoso.

Tullio è un nonnino in cerca di casa! Ideale per compagnia, soprattutto per persone anziane.

Simpaticissima gattina di circa 3 mesi cerca una famiglia.



Barbara 335/6915647 - Paolo 347/5924197 - Daniela 338/3334697