Ciclo di incontri del Club Lions Borgo San Dalmazzo Besimauda

Nella serata di mercoledì 23 ottobre si è tenuto il primo evento dell’anno lionistico del Club Borgo San Dalmazzo Besimauda presso l’Osteria della Chiocciola di Cuneo.

L’incontro si è aperto con il saluto del neo Presidente prof. Guido Olivero che ha presentato gli ospiti e ha introdotto il tema della serata: la crescita della popolazione nei prossimi decenni e le relative problematiche.

Il tema è stato analizzato con indubbia capacità di sintesi e coinvolgimento da Ferdinando Pennarola, esimio professore del Dipartimento di Management e Tecnologia presso l’Università Bocconi.

Il docente, esperto di demografia, ha spiegato come, grazie al progresso medico e tecnologico, la popolazione mondiale è cresciuta da 1 miliardo nel 1800 a 7 miliardi nel 2012, prevedendo che entro la metà del 2050 essa raggiungerà i 10 miliardi di persone.

Pennarola ha inoltre evidenziato come tale aumento non avverrà in modo uniforme in tutti i continenti e si porranno dunque dei problemi in termini di cibo, occupazione, logistica e sfruttamento del territorio, che i futuri leader del pianeta dovranno preoccuparsi di gestire. Per far fronte a queste vitali difficoltà è necessario sensibilizzare la popolazione mondiale, iniziando dai più giovani, sui temi attuali come l’inquinamento, il rispetto ambientale ed il consumo energetico.

Dato il grande interesse suscitato dall’argomento negli astanti, dopo la cena Ferdinando Pennarola ha dedicato qualche momento all’approfondimento di alcune tematiche toccate durante la serata.