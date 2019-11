Frana sulla provinciale 178 a Pamparato: c'è il progetto di fattibilità tecnico-economica

Come dichiara il consigliere provinciale Pietro Danna, "gli uffici della Provincia hanno lavorato per addivenire al progetto di fattibilità tecnico/economica e ora la progettualità verrà affidata a un professionista esterno, con il fine di giungere al progetto definitivo nel più breve tempo possibile, vista l'importanza del tratto di strada provinciale in questione per l'intera vallata".