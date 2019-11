Garessio: Daniele Degioannini nuovo segretario del corpo bandistico "Alta Val Tanaro"

L'ingegnere Degioannini, ex dirigente d'azienda ora in pensione, affiancherà e supporterà il Consiglio direttivo dell'associazione, aiutandolo nella gestione e nell'organizzazione delle varie attività che vedono normalmente impegnato il gruppo.

"Sono numerose le iniziative concluse e in partenza - spiegano dal sodalizio -, come il rinnovo appena effettuato delle divise estive, e l'avvio dei nuovi corsi di orientamento musicale, svolti da insegnanti qualificati e rivolti ai giovani che vogliono avvicinarsi al mondo delle bande".



Il presidente, Isaac Carrara, si è detto "onorato che una persona con il curriculum e le capacità di Daniele abbia deciso di dedicare una fetta del proprio tempo libero a un'attività di volontariato come quella della nostra associazione. Voglio infatti sottolineare che una banda, che svolge una straordinaria opera di coesione sociale tra generazioni diverse, affiancate e accomunate dalla passione per la musica, a cui va aggiunto il valore culturale e musicale insito nelle proprie attività, può sopravvivere unicamente grazie all'impegno volontario e gratuito di ognuno dei soci che la compongono".