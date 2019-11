Mondovì: inaugurata l'edizione 2019 di "Peccati di Gola" (FOTO)

La nebbia che in mattinata avvolgeva le colline attorno a Mondovì e l'incontrovertibile calo delle temperature registrato nelle ultime ore non hanno impedito a "Peccati di Gola", kermesse enogastronomica abbinata alla ventiduesima fiera regionale del tartufo e in corso di svolgimento nel capoluogo monregalese, di vivere il proprio momento inaugurale alla presenza delle autorità politiche e militari e di una folta cornice di pubblico, che sin dalle 10.30 ha affollato le vie del centro cittadino.

Numerosi gli interventi al microfono che hanno preceduto il tradizionale taglio del nastro: vi riportiamo di seguito i passaggi salienti di ciascuno di essi.

Paolo Adriano (sindaco di Mondovì): "Dopo due anni di mandato si intravede finalmente la realizzazione di alcuni progetti su cui abbiamo puntato, confortata dall'aumento dei flussi turistici, dalla ripartenza del Politecnico e dall'innovazione tecnologica, leggasi 'Infinitum'. 'Peccati di Gola' rappresenta un'occasione preziosa e speciale affinché Mondovì e il Monregalese parlino ai visitatori. Il nostro obiettivo è riuscirci 365 giorni all'anno".

Luca Olivieri (vicesindaco di Mondovì): "Siamo soddisfatti, abbiamo superato di gran lunga il tetto dei 100 espositori. Si tratta indubbiamente di un evento 'ingombrante' e, proprio per questo, costituisce un'importante vetrina per i prodotti cittadini e del territorio".

Ferruccio Dardanello (presidente Camera di Commercio di Cuneo): "In questi tre giorni mettiamo in vetrina le bellezze del nostro territorio, della terra delle Alpi del Mare. Auguro a questa edizione di superare il successo registrato negli anni passati" .

Enrico Lupi (presidente di "Promo Riviere"): "Amo sottolineare la sinergia fra due territori fratelli e amici come quello monregalese e quello imperiese. Colgo l'occasione per invitarvi tutti a 'Olioliva', in programma a Imperia dall'8 al 10 novembre" .

Mauro Bernardi (presidente ATL del Cuneese): "L'amministrazione comunale ha creduto tanto nello sviluppo e nella riqualificazione cittadina in tutto quello che è il settore culturale. Sono giunti i primi risultati; i flussi turistici testimoniano quanto l'investimento fatto inizi a pagare e la sinergia fra noi e il Comune porterà a compiere ulteriori passi avanti in futuro" .

Gianni Gentile (segretario di zona Coldiretti): "Bellissimo vedere le aziende di 'Melaviglia' che rappresentano la nostra terra sotto il padiglione di piazza Martiri della Libertà. Fondamentale il lavoro corale di tutti noi per salvaguardare il 'made in Italy'" .

Maurizio Marello (consigliere regionale): "Non siamo ancora in grado di lavorare insieme fra territori. Urge uno sforzo per fare rete tra le valli e la pianura. Se avremo tale capacità di saperci proporre insieme, avremo anche la possibilità di far compiere salti di qualità straordinari ai nostri territori".

Ivano Martinetti (consigliere regionale): "Sono lieto di essere qui oggi. Per me è come tornare a casa, essendo stato un allievo dell'istituto alberghiero 'Giolitti', a tutti gli effetti un'eccellenza cittadina. 'Best in Travel' ha indicato il Piemonte come luogo imperdibile da visitare: eventi di questa natura non possono far altro che confermare tale illustre opinione".