Investe un branco di cinghiali in mezzo alla carreggiata e finisce fuoristrada: ferita lievemente una giovane a Revello

Non si registrano, fortunatamente, gravi conseguenze in seguito all’incidente stradale avvenuto ieri sera (giovedì) a Revello, lungo la strada provinciale numero 26, in località Morra San Martino, all’altezza della discoteca “Feeling”.

Un’auto è finita fuoristrada, intorno alle 22, dopo aver investito un branco di cinghiali, che al sopraggiungere della vettura si trovavano in mezzo alla carreggiata. Alla guida dell’auto, una giovane ragazza, ferita in modo lieve nel sinistro, dal quale è uscita comunque molto spaventata.

Sulla strada, invece, sono rimasti alcuni ungulati, investiti dall’auto e deceduti sul colpo.

In soccorso alla giovane è giunta un’ambulanza della Croce verde di Saluzzo, allertata dalla centrale operativa dell’emergenza sanitaria. Le condizioni della giovane, come anticipato, non desterebbero preoccupazione.