Lacrime a Bra nel giorno di Ognissanti, addio a Marina Ferrero, aveva 66 anni

Il giorno di Ognissanti è iniziato all’insegna della tristezza a Bra: Marina Ferrero è mancata dopo una lunga malattia alle prime ore del mattino del 1° novembre, lasciando nello sconforto il marito, Roberto Rochas, ed i figli Alessandra e Fabrizio, quest’ultimo conosciuto per essere uno dei soci della famosa birra locale Sta Brau.

Dopo la sua morte restano il cielo grigio e una città che si sente più sola. Restano i ricordi di chi le ha voluto bene e dei tantissimi che la seguivano sui social, dove era attiva nella missione di comunicare l’amore per Bra. Aveva 66 anni quando nel mese di maggio figurava nella lista elettorale “Bra è viva”, segno che sentiva di poter dare ancora tanto alla comunità.

“Marina era una donna forte e sempre disponibile - ci dice Bruna Sibille, ex sindaco di Bra -. L’avevo conosciuta in occasione di alcune iniziative cittadine in cui era molto presente con la sua allegria e positività contagiosa, approfondendo l’amicizia durante la campagna elettorale.